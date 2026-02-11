iPhone 18 Pro | Apple punta a prezzi stabili nonostante l’aumento dei costi dei componenti e la crisi dei semiconduttori

Apple sembra intenzionata a mantenere i prezzi dell’iPhone 18 Pro e Pro Max stabili, anche se i costi dei componenti e la crisi dei semiconduttori continuano a salire. La società ha deciso di non aumentare i prezzi, puntando a non penalizzare i clienti in un momento di difficoltà per la filiera tecnologica. Le prime conferme arrivano da fonti vicine all’azienda, che riferiscono di una strategia mirata a contenere i costi senza rinunciare alla qualità.

La possibile strategia di Apple di mantenere stabili i prezzi per la prossima linea di iPhone 18 Pro e Pro Max, nonostante l’aumento dei costi dei componenti e le tensioni nella filiera dei semiconduttori, continua a trovare conferme. L’analista Jeff Pu di Haitong International Securities prevede che i prezzi di partenza negli Stati Uniti rimarranno invariati, attestandosi a 1.099 e 1.199 dollari rispettivamente per i modelli Pro e Pro Max. Questa prospettiva, emersa durante l’ultima trimestrale di Apple, contrasta con le aspettative iniziali di un aumento dei prezzi, alimentate dalla crescente competizione per la capacità produttiva di TSMC, necessaria per il nuovo chip A20 Pro con processo a 2 nanometri, e dalla crisi di RAM e NAND, con prezzi in aumento a causa della forte domanda legata all’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su iPhone18 Pro

Apple conferma i prezzi dell’iPhone 18 invariati, anche se il mercato dei semiconduttori vive momenti difficili.

Ultime notizie su iPhone18 Pro

Argomenti discussi: La vera scommessa di Apple? iPhone 18 Pro Max: potrebbe lasciare indietro il Galaxy S26; iPhone 18 Pro e Pro Max, come saranno? Filtrano ancora rumor sul design; iPhone 18 Pro Max, Apple punta a un’autonomia ancora più estrema; iPhone 18: svelate le modifiche al lancio, quali modelli attesi nel 2026?.

Ancora conferme, nessun aumento di prezzo per iPhone 18 ProL’argomento è emerso in modo esplicito anche durante l’ultima earnings call. Le preoccupazioni degli investitori ruotano soprattutto attorno a due fattori. Il primo è il futuro chip A20 Pro, atteso ... macitynet.it

Apple iPhone 18 Pro (Max): L'analista condivide l'aspettativa di prezzo in mezzo alla crisi della RAMI prezzi della DRAM e della memoria flash stanno aumentando rapidamente, mentre si prevede che la produzione avanzata di chip da 2 nm di TSMC sarà significativamente più costosa rispetto ai processi d ... notebookcheck.it

