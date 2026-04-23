Iperal 38 tonnellate di cibo salvate in un solo anno

In un anno, un negozio di alimentari ha recuperato circa 38 tonnellate di cibo destinato allo scarto. La merce, composta da diversi prodotti alimentari, è stata donata a enti e associazioni per essere distribuita a chi ne aveva bisogno. L’operazione ha permesso di evitare lo smaltimento di grandi quantità di alimenti e di aiutare persone in difficoltà. La cifra rappresenta circa 38.000 chili di cibo recuperato e riutilizzato.

Trentottomila chili di cibo recuperato, sottratti agli scarti e restituiti alle tavole di chi ne aveva bisogno. È il contributo della provincia di Lecco al bilancio complessivo che Iperal ha chiuso nel 2025 sul fronte della lotta allo spreco alimentare: un risultato che si inserisce in un sistema.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Iperal contro lo spreco alimentare: 500 tonnellate di cibo fresco recuperate in un annoLa lotta allo spreco alimentare rappresenta una priorità concreta per Iperal, che negli anni ha sviluppato un sistema strutturato di iniziative per... Leggi anche: Spreco alimentare: in Italia buttati 5 milioni di tonnellate di cibo l’anno Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: 38 tonnellate di cibo che a Lecco non sono finite in discarica; Iperal, il cibo non si spreca: nel 2025 recuperate 468 tonnellate di prodotti freschi; Spreco alimentare: Iperal trasforma le eccedenze in risorsa, quasi 500 tonnellate recuperate nel 2025; Iperal contro lo spreco: donati oltre 468 tonnellate di cibo nel 2025. Iperal contro lo spreco alimentare: nel 2025 recuperate quasi 500 tonnellate di cibo frescoLa lotta allo spreco alimentare rappresenta una priorità concreta per Iperal, che negli anni ha sviluppato un sistema strutturato ... casateonline.it IPERAL PER IL SOCIALE Aiutateci ad aiutare: un piccolo gesto per i nostri amici a quattro zampe! Prendersi cura dei gatti randagi del nostro territorio è una missione quotidiana fatta di amore, ma anche di spese ingenti per cibo e cure mediche. Da o - facebook.com facebook