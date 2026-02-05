Spreco alimentare | in Italia buttati 5 milioni di tonnellate di cibo l’anno

In Italia ogni anno si buttano via circa 5 milioni di tonnellate di cibo. Un numero che fa riflettere e che si torna a evidenziare oggi, 5 febbraio, in occasione della giornata nazionale dedicata alla prevenzione dello spreco alimentare. La campagna “Spreco Zero” invita a fare attenzione e a ridurre gli sprechi nelle case e nelle aziende.

Cinque milioni di tonnellate di cibo che finiscono in pattumiera ogni anno. È il dato che fotografa lo spreco alimentare in Italia e che torna al centro dell'attenzione oggi, 5 febbraio, nella giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, promossa dalla campagna "Spreco Zero".

