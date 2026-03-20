iOS 26.4 | Apple risolve il bug tastiera che bloccava

Apple ha rilasciato iOS 26.4, aggiornamento che risolve un bug alla tastiera che causava blocchi improvvisi e errori di battitura sui dispositivi. Numerosi utenti italiani avevano segnalato difficoltà durante l’uso quotidiano con i loro iPhone. Con questa versione, il problema viene ufficialmente sistemato, offrendo un’esperienza più stabile e affidabile. L’aggiornamento è disponibile per tutti i dispositivi compatibili.

La frustrazione di milioni di utenti italiani che hanno notato errori di battitura improvvisi sui loro iPhone si sta finalmente placando con l’arrivo di iOS 26.4, un aggiornamento che risolve definitivamente il bug della tastiera introdotto nella versione precedente. La correzione permette di tornare a scrivere velocemente senza commettere errori di digitazione, ripristinando la fiducia nell’affidabilità dello strumento quotidiano. Il problema era emerso chiaramente dopo il rilascio di iOS 26 a settembre, quando molti cittadini hanno riscontrato che premendo un tasto specifico appariva una lettera diversa sullo schermo, rendendo impossibile una comunicazione chiara e corretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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