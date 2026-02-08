Apple rilascia IOS 26.3 ma c’è una sorpresa | la mossa che pochi si aspettavano

Apple ha annunciato il rilascio ufficiale di iOS 26.3, con qualche sorpresa. Dopo settimane di beta e test interni, la versione Release Candidate è pronta e dovrebbe arrivare a breve su tutti i dispositivi. La novità più interessante? Una mossa che pochi si aspettavano, ancora da scoprire.

Apple ha ufficialmente avviato il conto alla rovescia per iOS 26.3. Dopo settimane di beta e test interni, è arrivata la Release Candidate, cioè la versione che anticipa di pochi giorni il rilascio per tutti. Quando compare la sigla RC, per Apple significa una cosa sola: il sistema operativo è considerato completo. A meno di problemi gravi scoperti all’ultimo istante, sarà esattamente questo software ad arrivare sugli iPhone di milioni di utenti nei prossimi giorni. Parallelamente a iOS 26.3 RC, Apple ha distribuito le versioni candidate di iPadOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3, visionOS 26.3 e macOS Tahoe 26. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Apple smette di firmware iOS 26.2: stop al downgrade da iOS 26.2.1; Apple rilascia la beta RC di di iOS 26.3, iPadOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 e macOS Tahoe 26.3; Apple rilascia watchOS 26.2.1, aggiungendo il supporto per la ricerca di precisione per AirTag 2; Apple rilascia le Release Candidate di iOS 26.3, iPadOS 26.3 e macOS Tahoe 26.3.

