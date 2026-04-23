Io schiaffeggiato in strada dopo un banale rimprovero È questa la nuova normalità?

Mercoledì 22 aprile, in via Quarenghi a Bergamo, si è verificato un episodio in cui un uomo è stato schiaffeggiato in strada dopo aver rivolto un rimprovero. L’accaduto ha suscitato domande sulla sicurezza e sulla tolleranza nel contesto urbano, con alcune persone che si sono chieste se episodi di violenza di questo tipo siano ormai diventati una normale presenza quotidiana.

Bergamo. “Mi chiedo: è questa la nuova normalità? Dobbiamo davvero abituarci a tutto ciò?”. Brutto episodio mercoledì 22 aprile in via Quarenghi a Bergamo. Un uomo di 77 anni, P.A., racconta di essere stato schiaffeggiato da un ciclista dopo un banalissimo rimprovero. Un colpo al volto, a suo dire, molto violento. “Erano circa le 9 – racconta -. È arrivato questo ragazzo in bicicletta a velocità sostenuta. Gli ho detto più volte di rallentare, di andare piano perché poteva fare male a qualcuno”. A quel punto, la situazione sarebbe degenerata. “Si è girato, si è avvicinato e mi ha dato uno schiaffo in pieno volto – spiega ancora l’uomo -. Subito dopo è scappato per le vie del centro, senza che potessi fare nulla”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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