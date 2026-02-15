Foggia docente schiaffeggiato da padre alunna dopo rimprovero | indagini
Il docente dell’istituto superiore ‘Einaudi’ di Foggia è finito al pronto soccorso dopo essere stato colpito con uno schiaffo da un padre di un’alunna. La lite è scoppiata ieri mattina, quando il genitore è arrivato a scuola dopo aver saputo del rimprovero rivolto alla figlia in classe. Un episodio che ha scatenato una serie di indagini da parte delle forze dell’ordine.
(Adnkronos) – E' stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Foggia il docente dell'istituto superiore 'Einaudi' che sarebbe stato schiaffeggiato ieri mattina dal padre di un'alunna arrivato a scuola dopo che la figlia avrebbe ricevuto un rimprovero in classe. Al docente, che insegna lingue, è stata assegnata una prognosi di 7 giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri di una Stazione del capoluogo dauno. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Foggia, docente rimprovera l'alunna: il padre lo aggredisce in classe
Un insegnante di Foggia è stato aggredito dal padre di uno studente dopo un rimprovero in classe, causando il suo ricovero in ospedale con una prognosi di sette giorni.
Prof rimprovera un’alunna in una scuola di Foggia, il padre della ragazza entra in classe e lo schiaffeggia
Un insegnante di lingua e letteratura inglese a Foggia è stato colpito e schiaffeggiato dal padre di una studentessa dopo un rimprovero in classe.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Foggia, docente schiaffeggiato da padre alunna dopo rimprovero: indagini(Adnkronos) – E’ stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Foggia il docente dell’istituto superiore ‘Einaudi’ che sarebbe stato schiaffeggiato ieri mattina dal padre di un’alunna arrivato a ... sassarinotizie.com
Docente schiaffeggiato in aula a Foggia da un genitore: sette giorni di prognosiUn insegnante aggredito durante l’orario di lezione, davanti ai suoi studenti. È accaduto all’Istituto Einaudi di Foggia, nel plesso di ... immediato.net
Foggia, padre irrompe in classe e schiaffeggia il docente Il professore dell’istituto Einaudi è stato trasportato in ospedale, visitato e dimesso con una prognosi di sette giorni https://www.antennasud.com/foggia-padre-irrompe-in-classe-e-schiaffeggia-il facebook
Docente schiaffeggiato in aula a #Foggia da un genitore: sette giorni di prognosi x.com