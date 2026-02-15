Foggia docente schiaffeggiato da padre alunna dopo rimprovero | indagini

Il docente dell’istituto superiore ‘Einaudi’ di Foggia è finito al pronto soccorso dopo essere stato colpito con uno schiaffo da un padre di un’alunna. La lite è scoppiata ieri mattina, quando il genitore è arrivato a scuola dopo aver saputo del rimprovero rivolto alla figlia in classe. Un episodio che ha scatenato una serie di indagini da parte delle forze dell’ordine.