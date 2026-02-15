Docente schiaffeggiato da padre di un’alunna dopo rimprovero Il racconto del prof | L’episodio mi ha turbato Tornerò certamente a scuola ma ora ho paura

Un insegnante di lingua e letteratura straniera di un istituto tecnico a Foggia è stato colpito con uno schiaffo dal padre di una studentessa dopo averlo rimproverato in classe. L'uomo, visibilmente arrabbiato, ha aggredito il docente nel corridoio dell’istituto, lasciando tutti senza parole. Il professore ha raccontato di sentirsi ancora sotto shock e di aver deciso di tornare a insegnare, anche se ora prova timore a entrare in aula.

