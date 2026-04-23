Chiede 200mila euro a Laura Chiatti per un incidente Ma deve pagarne lei 18mila per le spese

Una causa legale iniziata nel 2018 a Perugia si è conclusa con una decisione favorevole per l’attrice. La querela riguardava una richiesta di 200mila euro in relazione a un incidente, ma il tribunale ha stabilito che lei deve pagare solo 18mila euro per le spese legali. La vicenda si è risolta con una vittoria chiara per l’attrice, che non dovrà versare la somma richiesta inizialmente.

Si chiude con una vittoria netta per Laura Chiatti la lunga vicenda giudiziaria legata a un incidente avvenuto nel 2018 a Perugia. Il tribunale civile ha infatti respinto la richiesta di risarcimento da 200mila euro avanzata da una donna ecuadoriana, stabilendo l’assenza di responsabilità dell’attrice. Non solo, la donna è stata anche condannata a pagare le spese legali, per un totale di circa 18mila euro, suddivisi tra la stessa Chiatti e la compagnia assicurativa coinvolta nel procedimento. La sentenza del tribunale. A mettere la parola fine alla vicenda è stata la decisione della giudice Ilenia Miccichè, che in un provvedimento articolato ha chiarito i punti centrali del caso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chiede 200mila euro a Laura Chiatti per un incidente. Ma deve pagarne lei 18mila per le spese Notizie correlate Laura Chiatti accusata di aver investito una donna nel 2018 vince la causa: l’accusatrice pagherà le spese legaliLaura Chiatti vince la causa contro la donna che l'aveva accusata di averla investita nel 2018. La banca chiede 26mila euro a un imprenditore, ma il giudice la condanna a pagarne 80milaLECCE – La banca aveva notificato un decreto ingiuntivo per circa 26mila euro, ma per i giudici il vero creditore è l’imprenditore: l’istituto ora... Contenuti utili per approfondire Chiede 200mila euro a Laura Chiatti per un incidente. Ma deve pagarne lei 18mila per le speseIl tribunale di Perugia respinge la richiesta: nessuna colpa per l'attrice nell’incidente del 2018, la donna condannata a pagare circa 18mila euro di spese legali ... ilgiornale.it Investita da Laura Chiatti, chiede 200mila euro: ma alla fine ne deve pagare 18mila di speseSi chiude con una bocciatura netta della richiesta di risarcimento la causa civile intentata contro Laura Chiatti per un incidente avvenuto a Perugia nel 2018. Il tribunale civile ha ... ilmessaggero.it