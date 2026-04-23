Investire sull’antibiotico-resistenza dal laboratorio alla clinica

L’antibiotico-resistenza rappresenta una sfida crescente che richiede interventi immediati e coordinati. Per affrontarla, sono fondamentali studi approfonditi, l’utilizzo di tecnologie innovative e la capacità di tradurre le scoperte scientifiche in soluzioni pratiche. La collaborazione tra laboratori di ricerca e strutture sanitarie si rende indispensabile per sviluppare strumenti efficaci e tempestivi contro questa minaccia.

L’antibiotico-resistenza impone una risposta più rapida e strutturata, fondata su ricerca avanzata, innovazione tecnologica e capacità di trasformare i risultati scientifici in strumenti concreti per la salute pubblica. È il messaggio che la Fondazione Biotecnopolo di Siena rilancia nel confronto internazionale su una delle emergenze più rilevanti del nostro tempo, emerso durante ESCMID Global 2026, principale appuntamento mondiale dedicato alle malattie infettive e alla microbiologia clinica, in corso a Monaco di Baviera. "Nel campo dell’antibiotico-resistenza – dice Samuele Stazzoni, responsabile del Laboratorio di Biochimica, presente a Monaco – rapidità del trasferimento tecnologico e qualità della collaborazione tra competenze diverse sono elementi decisivi per trasformare la ricerca in applicazioni utili.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Investire sull’antibiotico-resistenza, dal laboratorio alla clinica" Notizie correlate Leggi anche: «Antibiotico-resistenza: una sfida che riguarda tutti» Leggi anche: Mussini (Simit): "Contro antibiotico-resistenza implementare buone pratiche" Tutti gli aggiornamenti Convegno all'Università degli Studi Link sull'antibiotico-resistenza. Il professor Gili: E' una pandemia silenteL'antibiotico-resistenza è ormai una pandemia silente, un problema non più procrastinabile anche nella nostra regione. Parte da qui, dalle parole del professor Alessio Gili, coordinatore del Dipart ... corrieredellumbria.it Individuati geni della resistenza agli antibiotici nel 90% dei neonati, la scoperta che preoccupa i ricercatoriPreoccupante scoperta dell'Università di Tessalonica: il 90% dei neonati nasce già con geni resistenti agli antibiotici ... ilfattoquotidiano.it