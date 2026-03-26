Mussini Simit | Contro antibiotico-resistenza implementare buone pratiche

Due progetti sono in corso per affrontare il problema dell'antimicrobico-resistenza. Uno consiste in uno studio di prevalenza che raccoglie dati sul numero di persone con infezioni da germi resistenti e fornisce indicazioni cliniche. Questi interventi mirano a migliorare le pratiche e a ridurre il fenomeno della resistenza agli antibiotici.

Venezia, 26 mar. (Adnkronos Salute) - "Sull'antimicrobico resistenza abbiamo due progetti. Uno è sostanzialmente uno studio di prevalenza dove non solo forniamo i dati su quanti siano le persone affette da infezioni da germi resistenti, ma anche diamo le indicazioni cliniche. Abbiamo poi un progetto che si chiama 'Insieme', in cui coordiniamo 35 ospedali, che a breve diventeranno 50, per implementare le buone pratiche cliniche in un sistema hub and spoke, in modo tale da migliorare l'infection control in Italia, in collaborazione con il ministero della Salute". Così Cristina Mussini, presidente Simit-Società italiana di malattie infettive e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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