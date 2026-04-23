Investimenti e liquidità stanziati oltre tredici milioni per il rilancio del commercio in Sicilia
La Regione Sicilia ha stanziato circa 13,5 milioni di euro attraverso l’assessorato dell’Economia e Irfis-FinSicilia, destinandoli alle imprese del settore commerciale. Questi fondi sono stati messi a disposizione con l’obiettivo di sostenere il rilancio delle attività commerciali nell’isola. La somma rappresenta una parte delle risorse allocate per favorire investimenti e liquidità nel settore.
Nuove risorse per il rilancio del commercio in Sicilia. La Regione, tramite l’assessorato dell’Economia e attraverso Irfis-FinSicilia, mette in campo un pacchetto da circa 13,5 milioni di euro, destinato alle imprese del settore. Le somme, provenienti dai rientri del Psc 2014-2020 e confluite nel.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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