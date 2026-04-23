Investimenti e liquidità stanziati oltre tredici milioni per il rilancio del commercio in Sicilia

La Regione Sicilia ha stanziato circa 13,5 milioni di euro attraverso l’assessorato dell’Economia e Irfis-FinSicilia, destinandoli alle imprese del settore commerciale. Questi fondi sono stati messi a disposizione con l’obiettivo di sostenere il rilancio delle attività commerciali nell’isola. La somma rappresenta una parte delle risorse allocate per favorire investimenti e liquidità nel settore.