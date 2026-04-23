Commercio oltre 13 milioni per due interventi destinati a investimenti e liquidità

La Regione Sicilia ha stanziato circa 13,5 milioni di euro attraverso l'assessorato dell'Economia e Irfis-FinSicilia, destinati a interventi nel settore del commercio. Le risorse sono suddivise tra investimenti e liquidità, con l’obiettivo di sostenere le imprese locali. Questa iniziativa mira a favorire il rilancio delle attività commerciali nella regione, con un intervento diretto sulle aziende del settore.

Nuove risorse per il rilancio del commercio in Sicilia. La Regione, tramite l'assessorato dell'Economia e attraverso Irfis-FinSicilia, mette in campo un pacchetto da circa 13,5 milioni di euro, destinato alle imprese del settore. Le somme, provenienti dai rientri del Psc 2014-2020 e confluite nel.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: La Regione stanzia oltre 13 milioni per due interventi destinati a investimenti e liquidità per i commercianti Boom di domande per il bando commercio a Udine: oltre 3 milioni di investimenti pronti a partireLa prima fase del bando comunale per il rilancio del commercio e dell’artigianato chiude con 51 richieste presentate dalle imprese cittadine. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Camera di Commercio guida oltre 40 imprese della Toscana Nord-Ovest al Vinitaly 2026; Credito e commercio. Da Bpm in arrivo 10 milioni; Porta Susa, addio al deserto: dopo 13 anni arrivano supermercato e negozi. Ecco come cambierà; Fises: nel 2025 bilancio in utile e finanziamenti da oltre 10 milioni. La Regione stanzia oltre 13 milioni per due interventi destinati a investimenti e liquidità per i commerciantiLe agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio, con almeno una sede operativa in Sicilia ... cataniatoday.it Imprese del commercio, dalla Regione Marche quattro bandi per oltre 1,4 milioniOltre 1,4 milioni di euro per sostenere la modernizzazione delle imprese commerciali marchigiane, per lo sviluppo dei Centri commerciali naturali, per rafforzare la sicurezza degli esercizi e ... ansa.it Ministero cinese del Commercio: misura di rimborso degli USA è passo utile su via correzione errori Nel pomeriggio del 23 aprile il Ministero cinese del Commercio ha tenuto una conferenza stampa di routine. In merito all’avvio delle procedure di rimborso per - facebook.com facebook Acquisto del Lingotto: la Camera di commercio è pronta a fare l’offerta x.com