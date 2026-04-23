La Regione stanzia oltre 13 milioni per due interventi destinati a investimenti e liquidità per i commercianti

La Regione Sicilia ha approvato un fondo di circa 13,5 milioni di euro destinato a sostenere le imprese del commercio locale. Le risorse sono state messe a disposizione tramite l’assessorato dell’Economia e Irfis-FinSicilia, con l’obiettivo di favorire investimenti e garantire liquidità alle attività commerciali della regione. La misura prevede due interventi specifici per rafforzare il settore commerciale nel territorio.

Nuove risorse per il rilancio del commercio in Sicilia. La Regione, tramite l’assessorato dell’Economia e attraverso Irfis-FinSicilia, mette in campo un pacchetto da circa 13,5 milioni di euro, destinato alle imprese del settore. Le somme, provenienti dai rientri del Psc 2014-2020 e confluite nel.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Rigenerazione urbana, la Regione stanzia oltre 16 milioni per due interventi a MessinaIn totale, considerando anche Palermo e Catania, sono stati erogati 50 milioni di fondi per la realizzazione di opere strategiche per la mobilità... Super Zes, la Regione Sicilia stanzia 200 milioni per investimenti delle impreseIl governo di Renato Schifani ha stanziato 200 milioni di euro dalla programmazione delle risorse complementari del fondo di rotazione del Fesr 21/27... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: AGRICOLTURA: LA REGIONE STANZIA CONTRIBUTI FINO AL 70% PER I COLTIVATORI IN ZONE SVANTAGGIATE; Regione Liguria stanzia oltre 26 milioni per interventi su tutto il territorio; Zen di Palermo: la Regione stanzia oltre 18 milioni; Un aiuto per chi è in difficoltà, in Puglia arriva il 'microcredito sociale': al via la nuova misura, come funziona. La regione Marche stanzia oltre 78 milioni per imprese, mobilità, acqua e housing socialeLa Priorità 8, con 5,6 milioni di euro, è dedicata alla gestione dell’acqua e alla depurazione. Le risorse serviranno a realizzare nuovi interventi migliorando la raccolta e il trattamento delle acque ... centropagina.it La Regione stanzia 4,6 milioni di euro per per l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità: coinvolti 446 ragazziLa Regione stanzia 4,6 milioni di euro per per l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità: coinvolti 446 ragazzi ... msn.com In arrivo un bando della Regione Toscana che stanzia 500 mila euro per estendere la tutela IGP alle produzioni artigianali e industriali del territorio per proteggerle dalle contraffazioni ed aiutare le piccole e medie imprese ad avviare l’iter per la registrazione - facebook.com facebook MILANO - Regione Lombardia stanzia 3 milioni di euro per incentivi destinati agli enti locali e al terzo settore finalizzati alla sostituzione dei veicoli più inquinanti con mezzi a basso impatto ambientale. L’iniziativa, frutto di una delibera della Giunta Fontana, è s x.com