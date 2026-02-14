Intitolazione di una via a Ramelli l’Anpi | Scelta elettoralistica e divisiva

La decisione del Comune di Agrigento di dedicare una via a Sergio Ramelli ha suscitato molte polemiche, secondo l’Anpi. L’associazione denuncia che questa scelta sembri più un gesto elettoralistico che un atto di memoria condivisa, alimentando tensioni tra le diverse parti della città. Nei giorni scorsi, alcuni residenti hanno manifestato il loro disappunto, sostenendo che l’intitolazione rischia di dividere ulteriormente la comunità. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio su come ricordare il passato e valorizzare la pace civile.

Continua a far discutere la decisione del Comune di Agrigento di intitolare una via a Sergio Ramelli. L’Anpi provinciale condanna con fermezza l’iniziativa, definendola “una scelta politicamente grave, divisiva e tutt’altro che casuale”. Secondo l’associazione dei partigiani, la decisione arriva alla vigilia delle elezioni comunali e rappresenta “un chiaro segnale di ammiccamento e di ricerca di consenso verso specifici settori politici portatori di una lettura revisionista della storia e indulgente verso l’eredità del neofascismo”. “La violenza politica degli anni Settanta va condannata senza ambiguità – si legge nella nota – ma trasformare una vicenda tragica in un atto di celebrazione pubblica significa compiere un’operazione politica consapevole, che scambia la pietà umana per una legittimazione simbolica”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

