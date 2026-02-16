Interviste | coach Zanco Due punti molto preziosi Continua il periodo positivo
Il coach Zanco ha commentato la vittoria di Ravenna, sottolineando come i due punti conquistati siano fondamentali per mantenere il momento positivo. Ha spiegato che la squadra ha saputo contenere l’energia degli avversari per gran parte della partita, dimostrando determinazione e concentrazione in ogni fase. Dal suo punto di vista, questa attitudine ha fatto la differenza sul campo.
"Ravenna è una squadra che non molla mai. Siamo stati bravi a tenere a bada questa energia per tanti minuti. Poi nella confusione generale del finale abbiamo commesso qualche errore di troppo". Ha esordito così coach Nicolas Zanco (nella foto), analizzando la vittoria della sua Umana San Giobbe sull' Orasì Ravenna. "Nel finale di gara abbiamo fatto fatica contro la loro match-up – ha detto il tecnico biancorosso -, favorendo i loro contropiedi. Sono aspetti su cui dobbiamo stare più attenti. Abbiamo fatto un primo tempo con buone circolazioni di palla e con ottime percentuali dall'arco che aiutano molto.
Interviste: parla coach Zanco. "Una grande prova di squadra. Era quello che tutti volevamo»
Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi, successo pesante con Loreto Pesaro. Zanco: "Punti fondamentali per uscire dal periodo buio»
