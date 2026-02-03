Basket serie B Nazionale San Giobbe Chiusi Coach Zanco | Grande vittoria

Questa domenica il San Giobbe Chiusi ha ottenuto una vittoria importante, nonostante le difficoltà. Coach Zanco ha ammesso che non era facile, perché i giocatori arrivavano da tre settimane senza il ritmo partita e avevano qualche acciacco. Tuttavia, i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano, dimostrando grinta e determinazione fin dal primo minuto. La squadra festeggia un risultato che, anche se difficile, si è rivelato fondamentale nel campionato di serie B.

"Non era scontato perché venivamo da tre settimane senza il ritmo partita e con un po' di acciacchi. Non so veramente che parole usare per commentare questa vittoria, soprattutto lo sforzo che i ragazzi hanno messo in campo dal primo minuto". Così coach Nicolas Zanco dopo l'importante successo dell' Umana San Giobbe sulla Pielle Livorno. "Abbiamo fatto una vittoria importantissima per il morale e per la classifica – ha detto ancora Zanco –. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare con questa intensità e unità di intenti: con questo tipo di mentalità possiamo alzare la testa, sapendo che abbiamo delle possibilità e delle potenzialità che non vediamo l'ora di esprimere".

