Tra le imprese premiate da Intesa Sanpaolo figura la Packing di Napoli, riconosciuta tra le Imprese Vincenti. Il presidente del consiglio di amministrazione ha condiviso alcuni dettagli sulla sua attività, concentrandosi sugli imballaggi personalizzati. Nell’intervista ha spiegato che l’azienda si distingue per la proposta di soluzioni innovative nel settore. Nessuna deduzione o opinione è stata inserita, solo fatti riguardanti la realtà aziendale e le parole del rappresentante.

Tra le Imprese Vincenti premiate da Intesa Sanpaolo c’è la Packing di Napoli. A raccontarne l’attività, il presidente del Cda, Nicola Lettera. Di cosa vi occupate? «Realizziamo imballaggi per tutto ciò che deve essere movimentato e spedito con supporti in legno, che sia un pallet, una cassa o una gabbia. Alcuni li produciamo in serie, su formati standard, altri li personalizziamo, progettandoli per adattarli alla forma del prodotto da trasportare. Abbiamo due stabilimenti in provincia di Caserta. A Pastorano produciamo gli imballaggi, mentre a Vitulazio forniamo un servizio di gestione magazzino per conto terzi: in pratica, se un cliente non ha spazio nella sua sede, ci affida la sua merce e noi non solo gliela conserviamo, ma gliela forniamo ogni volta che dovesse averne bisogno in tempi rapidi».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista a Nicola Lettera: «Imballaggi personalizzati la nostra idea senza rivali»

Notizie correlate

Atletica Il Parco Alpi Apuane è senza rivali. Vittorie assolute per Nicola Cappelli e Marco ZanzotteraVittorie assolute per Marco Zanzottera e Nicola Cappelli, i due atleti del Parco Alpi Apuane che rispettivamente si sono imposti nella “Cross per...

Computer personalizzati venduti senza RAM: la (rischiosa) soluzione alla crisi della RAMLa crisi della RAM spinge i PC senza memoria: una scelta rischiosa per i consumatori La carenza globale di memoria RAM sta portando alcuni...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: War Room Alla Cortese Attenzione - Francesco Cundari indirizza la sua lettera a Quentin Tarantino; Lettere - Barbana è cambiata: la delusione di un pellegrino...; Kraken Camaiore, una bella realtà sportiva. Chiudono al quinto posto la Serie A 2025/26 di hockey inline.

Intervista a Nicola Lettera: «Imballaggi personalizzati la nostra idea senza rivali»Tra le Imprese Vincenti premiate da Intesa Sanpaolo c’è la Packing di Napoli. A raccontarne l’attività, il presidente del Cda, Nicola Lettera. Di cosa vi ... ilmattino.it

Radio Dimensione Musica - Ispica. . R.D.M. - Leggiamo la lettera–riflessione dello scrittore pozzallese Nicola Colombo, dal titolo “Casa natale Giorgio La Pira, Torre Cabrera… e altro. A proposito di cultura e beni culturali”. Le recenti vicende sui Beni culturali c - facebook.com facebook