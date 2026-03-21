Atletica Il Parco Alpi Apuane è senza rivali Vittorie assolute per Nicola Cappelli e Marco Zanzottera

Due atleti del Parco Alpi Apuane si sono aggiudicati le vittorie assolute in due competizioni diverse. Marco Zanzottera ha trionfato nella “Cross per tutti” di Brugherio, mentre Nicola Cappelli si è imposto nel “Tour Urban Trail” di Castelnuovo Magra. Entrambi hanno ottenuto risultati di rilievo nelle rispettive gare.

Vittorie assolute per Marco Zanzottera e Nicola Cappelli, i due atleti del Parco Alpi Apuane che rispettivamente si sono imposti nella “Cross per tutti“ di Brugherio, nel monzese e nel “Tour Urban Trail“ di Castelnuovo Magra. Runners biancoverdi (nella foto) protagonisti anche a San Rossore, nel pisano, alla seconda edizione della “Corri con Luca“, gara di 10 km: terzo posto assoluto per Elena Bertolotti, vittoria di categoria per Alessandro Giordani (SM) e Lorena Meroni (SF45), secondo posto di categoria per Giorgio Davini (SM50) e Fabrizio Santi (SM70), terzo posto di categoria per Flavia Cristianini (SF55). In gara anche Andrea Gesi,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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