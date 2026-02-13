Computer personalizzati venduti senza RAM | la rischiosa soluzione alla crisi della RAM

La crisi della RAM spinge i PC senza memoria: una scelta rischiosa per i consumatori. La carenza globale di memoria RAM sta portando alcuni costruttori di computer a vendere PC senza moduli di memoria inclusi, una strategia radicale emersa a febbraio 2026. Questa decisione ha colpito soprattutto i modelli di fascia bassa, lasciando agli acquirenti l’onere di acquistare separatamente i pezzi mancanti, spesso a prezzi più elevati del normale.

La crisi della RAM spinge i PC senza memoria: una scelta rischiosa per i consumatori. La carenza globale di memoria RAM sta portando alcuni costruttori di computer a vendere PC senza moduli di memoria inclusi, una strategia radicale emersa a febbraio 2026. L’obiettivo è ridurre i costi e offrire flessibilità, ma solleva dubbi su compatibilità, assistenza e garanzia. Aziende come Maingear e Paradox Customs hanno iniziato ad adottare questa pratica, trasferendo la responsabilità dell’acquisto e dell’installazione della RAM direttamente sull’utente. Una risposta alla crisi dei componenti. La crisi della RAM non è un fenomeno nuovo.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’aumento dei costi delle memorie RAM potrebbe spingere i prezzi di Nintendo Switch 2 verso l’alto.

