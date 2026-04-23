L’amministratore delegato di Latitudo 40 ha presentato l’azienda, sottolineando che l’ambiente è il suo primo obiettivo e che i risultati sono arrivati attraverso il lavoro sul campo. Latitudo 40, impresa di Napoli, è stata riconosciuta come una delle imprese vincenti da un grande gruppo bancario. L’intervista ha messo in evidenza i successi conseguiti e i progetti in corso.

La napoletana Latitudo 40 è tra le Imprese Vincenti selezionate da Intesa Sanpaolo. A presentarla è l’amministratore delegato, Gaetano Volpe. Cosa è, e di cosa si occupa Latitudo 40? «È una startup nata circa 6 anni fa come spinoff dell’Università Federico II. L’ho fondata insieme a Mauro Manente e Donato Amitrano. Siamo specializzati nell’analizzare eventuali rischi climatici e ambientali o l’impatto di decisioni assunte sia da soggetti pubblici che privati, fornendo dati molto precisi. E lo facciamo analizzando immagini satellitari attraverso algoritmi di intelligenza artificiale». Qual è l’utilità di queste analisi? «Monitoriamo, ad esempio, la qualità dell’aria, così come la temperatura percepita dalle persone, dando quindi indicazioni su eventuali ondate di calore.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista a Gaetano Volpe: «Ambiente primo obiettivo abbiamo vinto sul campo»

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