Dopo dodici anni di assenza, il comico torna a esibirsi con uno spettacolo che si caratterizza per un tono diretto e senza censure. Durante l’intervista, ha spiegato di aver scelto di essere “rumoroso e sinceramente senza filtri”, portando in scena temi che affronta con franchezza. La sua esibizione si distingue per la volontà di non nascondere nulla, puntando tutto sulla provocazione e sulla sincerità.

Il successo e poi il vuoto. Dopo dodici anni di assenza dal palco, Cristian Calabrese è ritornato in scena a teatro con E loro lo sanno, uno spettacolo che non cerca il consenso e non fa nulla per risultare rassicurante. Al contrario, lo rifiuta. Rifiuta il linguaggio addomesticato, le opinioni confezionate, l’obbligo di piacere a tutti. E proprio da questa distanza dal “politicamente corretto” nasce uno spettacolo duro, provocatorio e profondamente personale. Cristian Calabrese arriva in scena dopo anni trascorsi tra cinema, social, regia e scrittura, ma soprattutto dopo un cambiamento radicale, umano prima ancora che artistico. È cambiato lui, dice, ed è cambiato il mondo che lo circonda. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cristian Calabrese, intervista al comico tornato in scena: “Senza filtri, rumoroso e pericolosamente sincero”

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CRISTIAN CALABRESE in "E loro lo sanno" 14 maggio 2026 Prato (PO) - Il Garibaldi Ore 21:00 Biglietti disponibili su TicketOne : https://www.legsrl.net/eventi/calabrese-garibaldi/ - facebook.com facebook