La Provincia ha dato il via ai lavori sulla strada di San Biagio, intervenendo per riparare le buche e il deterioramento del manto stradale. La situazione delle strade del Monte Amiata rimane problematica, con molte arterie danneggiate e in condizioni di usura. La riparazione delle strade rappresenta un intervento volto a migliorare la circolazione locale, che da tempo necessita di interventi di manutenzione.

’Sos strade dissestate’ sul Monte Amiata. Il problema delle buche e del degrado del manto stradale continua a rappresentare una criticità diffusa per l’intera viabilità amiatina, ma dalla Provincia arrivano alcuni segnali positivi. Sono infatti partiti i lavori di rifacimento dell’asfalto della Strada provinciale di San Biagio, arteria che collega i territori di Castel del Piano e Seggiano, fondamentale anche per il collegamento con la frazione di Pescina. Un intervento atteso da tempo da residenti e automobilisti che ogni giorno percorrono questo tratto e che ben conoscono le condizioni in cui versava la carreggiata: un fondo ormai deteriorato, segnato da crepe, buche e avvallamenti, tale da rendere la circolazione difficoltosa e, in molti casi, anche pericolosa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intervento della Provincia ’Sp San Biagio’, via ai lavori

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