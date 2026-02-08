Sp 85 Fondovalle Rubicone via ai lavori

La provinciale 85 Fondovalle Rubicone torna sotto i lavori. Dopo l’alluvione di maggio, sono stati stanziati due milioni di euro per riparare i danni e migliorare la strada. La strada sarà messa in sicurezza, e i lavori sono già partiti. La riqualificazione mira a evitare nuovi problemi in caso di pioggia intensa.

Due milioni di euro per mettere in sicurezza e per il miglioramento della viabilità sulla provinciale 85 Fondovalle Rubicone, danneggiata dall'alluvione del maggio 2023. L'intervento interessa il territorio dei Comuni di Roncofreddo e Sogliano al Rubicone e, stagione climatica permettendo, i lavori inzieranno la prossima settimana. L'opera è finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del Pnrr e verrà realizzata dall'impresa Tazzioli e Magnani srl di Castelnovo ne' Monti di Reggio Emilia. L'intervento prevede la realizzazione di tre opere di consolidamento, che verranno eseguite in successione e con continuità.

