Nel Golfo, un missile denominato “Riccioli d'oro” sta attirando l’attenzione per il suo funzionamento. Secondo fonti ufficiali, intercetta il 96,7% delle minacce, dimostrandosi molto efficace durante le operazioni sul campo. Questo sistema di difesa rappresenta un elemento chiave nelle attività militari nella regione, suscitando discussioni tra gli esperti sulle sue capacità e impatti.

Nel Golfo c’è un’arma che sta facendo parlare moltissimo di sé per l’efficacia operativa mostrata sul campo. Si tratta del missile sudcoreano Cheongung-II, ribattezzato “Riccioli d’oro” per la sua capacità di collocarsi a metà strada tra costo, efficacia e flessibilità. Secondo i dati diffusi dopo gli scontri legati al conflitto con l’Iran, il sistema avrebbe intercettato il 96,7% delle minacce in arrivo, abbattendo 29 bersagli su 30 tra droni e missili balistici. Il jolly sudcoreano. Il Cheongung-II, noto anche come M-SAM, è un sistema terra-aria a medio raggio progettato per intercettare minacce a quote comprese tra i 15 e i 20 chilometri, con una portata operativa che arriva fino a circa 40-50 chilometri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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