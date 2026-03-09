Lunedì, le difese aeree della NATO hanno intercettato un missile balistico lanciato dall’Iran e entrato nello spazio aereo della Turchia. Dopo l’intercettazione, sono stati trovati detriti a terra sul territorio turco. La notizia arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte, senza che siano stati comunicati dettagli sulle eventuali conseguenze o sui responsabili.

Home > Video > Lunedì le difese aeree della NATO hanno intercettato un missile balistico lanciato dall’Iran che era entrato nello spazio aereo della Turchia. Si tratterebbe del secondo incidente di questo tipo dall’inizio della guerra. Una dichiarazione del ministero della Difesa di Ankara ha affermato che i detriti del missile sono caduti nella provincia di Gaziantep, nel sud della Turchia. Non ci sarebbero stati né danni né vittime. Il ministero ha sottolineato che il governo turco non esiterà ad agire se il suo territorio o il suo spazio aereo saranno minacciati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, difese aeree Nato intercettano nuovo missile contro la Turchia. Trovati detriti a terra

