Sonno | la regola dei riccioli d’oro per salvare il cervello

Una scoperta recente suggerisce che seguire una particolare regola di sonno, chiamata dai ricercatori il principio dei riccioli d’oro, possa contribuire a proteggere il cervello dal declino mentale. La ricerca si concentra sull’importanza delle abitudini notturne e sul loro ruolo nel mantenimento delle funzioni cognitive nel tempo. Lo studio evidenzia come il rispetto di questa regola possa influire sul benessere cerebrale.

Una nuova regola di sonno, definita dai ricercatori come principio dei riccioli d’oro, emerge dalla scienza per contrastare il declino mentale. Lo studio su 458 adulti tra i 45 e gli 89 anni rivela che la regolarità degli orari è fondamentale. I dati raccolti mostrano che mantenere un ritmo costante riduce il rischio di problemi cognitivi, ma solo entro un intervallo specifico di stabilità. Troppa rigidità o troppa variabilità risultano dannose per la salute cerebrale. L’analisi ha coinvolto partecipanti con preesistenti difficoltà di memoria o disturbi del riposo notturno. L’obiettivo era capire se una routine stabile potesse proteggere il cervello anche in condizioni già compromesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

