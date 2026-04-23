L’allenatrice delle Inter Women ha espresso il suo entusiasmo in vista della prossima partita di campionato contro il Genoa. Ha sottolineato l’importanza di mantenere il secondo posto e di non rimanere ferme, rimarcando quanto sia fondamentale consolidare la posizione attuale. La strategia della squadra sarà concentrata su questi obiettivi, con l’obiettivo di affrontare al meglio la sfida in programma.

di Paolo Moramarco Inter Women, Bartoli suona la carica alle nerazzurre in vista della sfida di campionato contro il Genoa. Queste le parole della difensora. Alla pochi giorni dalla sfida contro il Genoa valida per la 19a giornata di Serie A Women, Elisa Bartoli, esperta difensora dell’ Inter Women, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro, tracciando il momento della squadra e gli obiettivi per il finale di stagione. Le nerazzurre vogliono consolidare il secondo posto ma, allo stesso tempo, continuano a credere in qualcosa di più grande. VERSO INTER WOMEN GENOA – «Ci siamo ritrovati in questa settimana e siamo molto felici e contenti di ricominciare.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto»

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