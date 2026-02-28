Basket Divisione regionale 2 Pontremoli Novelli suona la carica | Mi aspetto il riscatto

Dopo la sconfitta per 90-44 subita contro la Folgore al Comunale di Fucecchio, la squadra di basket della Pontremoli si prepara a tornare in campo questa sera alle 21 al PalaBorzacca per affrontare il Bcl Lab Lucca. La formazione regionale 2 cerca una reazione e il presidente Novelli ha dichiarato di aspettarsi un riscatto. I sostenitori locali sono attesi numerosi per sostenere la squadra.

Dopo la sconfitta (90-44) registrata al Comunale di Fucecchio contro l'inarrestabile armata della Folgore, la Pontremoli del basket questa sera è nuovamente di fronte ai propri sostenitori per affrontare, alle 21, al 'PalaBorzacca', la squadra del Bcl Lab Lucca. Il quintetto lucchese che in estate si era attrezzato per dare battaglia ai piani nobili della classifica del campionato di Divisione regionale 2, arrivato alla 19ª, si annuncia a ogni buon conto avversario ostico molto difficile da maneggiare. La squadra di Michelli Novelli (nella foto) dovrà farsi trovare pronta a fronteggiare un complesso che forzerà la pressione sotto canestro per mettere a segno la grande impresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 2. Pontremoli, Novelli suona la carica: "Mi aspetto il riscatto»