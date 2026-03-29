Gatti suona la carica | La cosa più importante era vincere e arrivare in finale ora ci giocheremo tutto!

Il giocatore azzurro ha dichiarato che il primo obiettivo era arrivare in finale, sottolineando che ora si concentreranno su di essa. In un intervento pubblico, ha evidenziato che la vittoria era prioritaria e che si preparano a disputare l’ultimo impegno importante. Le sue parole hanno suscitato reazioni tra i tifosi, che ora aspettano con ansia la fase decisiva del torneo.

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