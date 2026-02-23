Criscitiello | Il Milan consegna lo scudetto all’Inter Allegri è uscito dalla corsa troppo presto

Michele Criscitiello afferma che il crollo del Milan nelle ultime partite ha consegnato lo scudetto all’Inter. La causa principale, secondo lui, è la perdita di punti chiave in momenti decisivi, che ha indebolito la squadra rossonera. Criscitiello sottolinea anche come l’uscita precoce di Allegri dalla corsa abbia influenzato la competizione. Il finale di campionato si sta delineando con chiarezza, lasciando poche speranze per il Milan.

La sconfitta del Milan contro il Parma permette all'Inter di allungare a +10 sui rossoneri. A 12 partite dalla fine del campionato, il distacco dai nerazzurri sembra irrecuperabile. In merito alla lotta per lo scudetto e al momento di forma della squadra di Allegri si è espresso anche Michele Criscitiello. Vediamo, di seguito, il commento del direttore di 'Sportitalia' nel suo editoriale. "Il crollo del Milan non ha grandi spiegazioni, se non quella di un mercato di gennaio che non ha portato nulla di buono. Così come il nostro campionato è pieno di mezzi giocatori stranieri che tolgono spazio agli italiani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Allegri post Cagliari: “Leao a volte si addormenta. Scudetto? E’ troppo presto”Dopo la partita contro il Cagliari, l’allenatore del Milan, Allegri, ha commentato le prestazioni dei suoi giocatori, evidenziando alcune criticità come la perdita di attenzione di Leao.

Marchisio dice la sua sulla corsa scudetto: «Inter e Napoli davanti, il Milan con Allegri può rientrare in corsa»Claudio Marchisio analizza la corsa scudetto, evidenziando come Inter e Napoli siano le principali favorite.

