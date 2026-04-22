L'Inter ha superato il Como nel ritorno della semifinale di Coppa Italia 2026, vincendo 3-2 a San Siro e qualificandosi per la finale. Calhanoglu e Sucic hanno segnato i gol decisivi nel secondo tempo, ribaltando il risultato dopo un primo periodo difficile. Chivu ha festeggiato la qualificazione, mentre Fabregas si è mostrato deluso. La semifinale si è conclusa con la squadra nerazzurra in vantaggio complessivo, portandosi alla fase conclusiva del torneo.

L’ Inter batte il Como in rimonta ed è la prima finalista della Coppa Italia 2026. La squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu vince il ritorno della semifinale a San Siro per 3-2. Dopo lo 0-0 dell’andata, il Como è andato in vantaggio al Meazza prima con Martin Baturina (32?) e poi con Lucas Da Cunha all’inizio della ripresa (48?). Sembrava il gol del ko, invece l’Inter ha reagito: a segno due volte con Hakan Calhanoglu, al 69? e all’86?, e ha chiuso la partita all’89? con la rete di Petar Sucic. Con questa vittoria, Chivu punta a diventare il primo allenatore ad esordire alla guida di una squadra conquistando due trofei: Scudetto (ormai in cassaforte) e Coppa Italia, che per il club nerazzurro sarebbe la decima della sua storia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Calhanoglu e Sucic ribaltano il Como, Chivu è in finale di Coppa Italia: “Lo può fare solo la pazza Inter”. Fabregas: “Deluso”

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