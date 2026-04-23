Inter avanti in Coppa Italia | trionfo 2-0 contro il Como nella semifinale di ritorno

L'Inter ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, assicurandosi così l'accesso alla finale. La partita si è svolta questa sera, con l'Inter che ha segnato due gol senza subirne. La sfida tra le due squadre si è disputata in casa dell'Inter, che ha concluso la semifinale con un risultato complessivo favorevole.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Questa sera, i tifosi del calcio si preparano per una delle sfide più attese della stagione: il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra FC Internazionale e Como. I due team si affronteranno allo stadio San Siro di Milano, con inizio previsto alle 21:00 CET (20:00 BST). La gara di andata, svolta a Como nel mese di marzo, si era conclusa con uno 0-0 che non aveva emesso un verdetto finale, rendendo questa partita cruciale per determinare chi accederà all’ambita finale contro Atalanta o Lazio. Il match si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Inter avanti in Coppa Italia: trionfo 2-0 contro il Como nella semifinale di ritorno. Notizie correlate Leggi anche: Coppa Italia, Como e Inter a bocca asciutta: verdetto rimandato alla semifinale di ritorno Coppa Italia, Como-Inter 0-0 nella semifinale di andataComo, 3 marzo 2026 - La semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter si giocherà al ritorno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Coppa Italia: Ancora Calhanoglu, è pareggio: Inter-Como 2-2 Video; Inter-Como, probabili: Martinez in porta, Bonny-Thuram davanti; Coppa Italia: Inter-Como: partita integrale Video; Inter-Como Coppa Italia: precedenti, statistiche e numeri. Inter avanti in Coppa Italia: trionfo 2-0 contro il Como nella semifinale di ritorno.Questa sera, i tifosi del calcio si preparano per una delle sfide più attese della stagione: il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra FC Internazionale e Como. I due team si affronteranno allo ... napolipiu.com Inter-Como 3-2, due gol di Calhanoglu e Sucic: Chivu è in finale di Coppa ItaliaA cinque giornate dal termine della stagione, è tempo di bilanci per le squadre che hanno cambiato allenatore in corsa. Analizzando le classifiche avulse dal momento dei subentri, emergono dati clamor ... sport.sky.it Il senso della Lazio per la Coppa Italia. Ultimo capitolo: Edoardo Motta. Di @enver x.com Il senso della Lazio per la Coppa Italia. Ultimo capitolo: Edoardo Motta. Di Enrico Veronese I biancocelesti hanno messo le mani sopra il pur onorevole trofeo ben quattro volte dal 2004 in qua, e sono pronti a giocarsela tra le mura amiche il prossimo 13 m - facebook.com facebook