Inter avanti in Coppa Italia | trionfo 2-0 contro il Como nella semifinale di ritorno

Da napolipiu.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, assicurandosi così l'accesso alla finale. La partita si è svolta questa sera, con l'Inter che ha segnato due gol senza subirne. La sfida tra le due squadre si è disputata in casa dell'Inter, che ha concluso la semifinale con un risultato complessivo favorevole.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Questa sera, i tifosi del calcio si preparano per una delle sfide più attese della stagione: il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra FC Internazionale e Como. I due team si affronteranno allo stadio San Siro di Milano, con inizio previsto alle 21:00 CET (20:00 BST). La gara di andata, svolta a Como nel mese di marzo, si era conclusa con uno 0-0 che non aveva emesso un verdetto finale, rendendo questa partita cruciale per determinare chi accederà all’ambita finale contro Atalanta o Lazio. Il match si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Inter avanti in Coppa Italia: trionfo 2-0 contro il Como nella semifinale di ritorno.

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