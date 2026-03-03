Coppa Italia Como e Inter a bocca asciutta | verdetto rimandato alla semifinale di ritorno
Nel match di Coppa Italia tra Como e Inter, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, con il risultato che rimanda ogni decisione alla semifinale di ritorno. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-0, lasciando in sospeso la qualificazione e portando i tifosi ad attendere il secondo incontro per conoscere il passo avanti delle rispettive squadre.
Como-Inter 0-0 Como (4-3-3): Butez 6; Smolcic 6.5, Ramón 6.5, D. Carlos 6, Valle 5 (34' st Moreno sv); Da Cunha 6.5, Perrone 6.5, Sergi Roberto 6 (25' st Diao 6); Vojvoda 6 (34' st Van Der Brempt sv), Paz 6 (41' st Douvikas sv), Caqueret 6.5 (41' st Baturina sv). In panchina: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Lahdo, Rodríguez, Kühn. Allenatore: Fabregas 6. Inter (3-5-1-1): J. Martínez 6.5; Bisseck 5.5, Acerbi 6.5, Bastoni 6; Darmian 6 (12' st Dumfries 6), Frattesi 5.5 (40' st Mkhitaryan sv), Calhanoglu 6 (13' st Zielinksi 6), Sucic 5, Carlos Augusto 6; Diouf 5.5 (23' st Luis Henrique 6); Esposito 5 (13' st Thuram 6). 🔗 Leggi su Feedpress.me
Coppa Italia: Como e Inter chiudono alla pari (0-0) la semifinale di andata. Decisivo il ritorno a San SiroCOMO – Finisce a reti bianche la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter.
Como Inter Coppa Italia 0-0: regna l’equilibrio al Sinigaglia! Lariani e nerazzurri non si fanno male, tutto rimandato al ritorno per un pass per la finalissimaCalciomercato Serie A: Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo.
