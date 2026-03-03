Coppa Italia Como e Inter a bocca asciutta | verdetto rimandato alla semifinale di ritorno

Nel match di Coppa Italia tra Como e Inter, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, con il risultato che rimanda ogni decisione alla semifinale di ritorno. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-0, lasciando in sospeso la qualificazione e portando i tifosi ad attendere il secondo incontro per conoscere il passo avanti delle rispettive squadre.