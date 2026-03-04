coppa italia como inter 0 0 nella semifinale di andata

Nella semifinale di andata di Coppa Italia, il match tra Como e Inter si è concluso con un pareggio a zero. La partita si è disputata allo stadio Sinigaglia e non ha visto reti né grandi emozioni, con gli allenatori che hanno preferito non rischiare troppo in vista della sfida di ritorno prevista tra circa un mese e mezzo. La sfida di ritorno si giocherà in una data ancora da definire.

Como, 3 marzo 2026 - La semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter si giocherà al ritorno. Nell'andata al Sinigaglia hanno vinto la noia e la volontà dei due allenatori di rimandare tutto all'appuntamento di aprile tra un mese e mezzo. Turnover per Chivu, poco brio per Fabregas, così lo zero a zero è stato il risultato più naturale e inevitabile possibile, lasciando intatte per entrambi le possibilità di passare il turno. Portieri quasi inoperosi a parte una parata di Martinez nel primo tempo su Paz, mentre la ripresa ha visto le due squadre controllarsi e annullarsi, lasciando le due aree sguarnite di chiare ed evidenti occasioni da gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Coppa Italia, Como e Inter non si fanno male: l'andata della semifinale finisce 0-0

Coppa Italia - Como e Inter non ci provano neanche: 0-0

