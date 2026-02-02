La Roma ha ricevuto una multa da oltre 4 milioni di euro per violazioni del Fair Play Finanziario. La società giallorossa ora deve fare attenzione anche alla nuova regola della Squad Cost Rule, che limita il rapporto tra i costi della rosa e i ricavi. Se non rispetta le nuove norme, rischia altre sanzioni.

Il Fair Play finanziario incombe ancora, e lo farà almeno fino al prossimo 30 giugno. Ma il lavoro dei Friedkin invita all’ottimismo e potrebbe portare solo a multe nemmeno troppo elevate. In questi ultimi anni, infatti, la Roma ha rispettato gli obiettivi finanziari imposti dall’Uefa mantenendo comunque una rosa competitiva. Il club giallorosso ha pagato 2 milioni di multa per la stagione 2022-23 e 3 milioni per la stagione 2023-24, come previsto dal Settlement Agreement, l’accordo quadriennale siglato con l’Uefa per riportare il club in piena conformità con il Fair Play Finanziario entro il 202526. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fair Play Finanziario, oltre 4 milioni di multa alla Roma. E attenzione alla Squad Cost Rule...

Approfondimenti su Fair Play Finanziario

La Premier League domina la Champions e fa sperare l’Europa che si eliminino tra loro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fair Play Finanziario

Argomenti discussi: ManUtd pronto a trasformare l’Old Trafford e ad incassare oltre 175 milioni di sterline attraverso la title-sponsorship del nuovo stadio.; Perché se ci sono 5 squadre inglesi agli ottavi di Champions non è solo una questione di soldi; Quando Jeffrey Epstein si interessò al Milan: quelle email dell’estate 2018 e il dossier girato a vari…; I tifosi del Chelsea iniziano a sognare Guardiola, dopo le dichiarazioni dello spagnolo se il Manchester City verrà punito.

Fair play finanziario, nuova multa per la Roma: cosa è successoLa situazione finanziaria della Roma rispetto ai vincoli del Fair Play Finanziario UEFA è ... msn.com

Il Fair Play finanziario ha generato una Premier straripante in Champions, l’Europa spera che si eliminino tra di loroIl Fair Play finanziario ha generato una Premier straripante in Champions, l'Europa spera che si eliminino tra di loro (Telegraph) ... ilnapolista.it

WeSport.it. . Under 17 Elite - Giornata 18 - Girone B Fair Play Messina 3 Libertas Rari Nantes 6 Marcatori: 4' pt Rizza (LR), 12' pt Di Salvo (FP), 44' pt Rizza (LR), 4' st La Monaca (FP), 16' st Franzò (LR), 31' st Italia (LR), 37' st Italia (LR), 43' st - facebook.com facebook

Battere le mani per insegnare il fair play: torna anche a Firenze “La Partita Applaudita” x.com