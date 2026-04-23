Intelligenza artificiale nell' emergenza-urgenza | il 24 aprile sarà sottoscritta la Carta di Catania

Il 24 aprile verrà firmata la “Carta di Catania” dedicata all’uso dell’intelligenza artificiale nell’emergenza-urgenza. La firma si svolgerà in Sicilia, che si propone come un centro di riferimento in Italia per l’innovazione nel settore sanitario di emergenza. L’accordo coinvolge diverse istituzioni e operatori del settore, con l’obiettivo di integrare nuove tecnologie nelle procedure di intervento e gestione delle emergenze.

La Sicilia si candida a diventare punto di riferimento nazionale nell’innovazione applicata alla sanità di emergenza. In occasione del 3° Convegno Nazionale “Prospettive del Sistema Emergenziale- L’Intelligenza Artificiale nell’Emergenza Sanitaria”, in programma venerdì 24 aprile all’ospedale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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