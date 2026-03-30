IA Sicilia la prima rete regionale per l’intelligenza artificiale nelle scuole | il 31 marzo a Palermo e il 1° aprile a Catania la presentazione ufficiale
Il 31 marzo a Palermo e il 1° aprile a Catania si terranno le presentazioni ufficiali di IA Sicilia, la prima rete regionale dedicata all'intelligenza artificiale nelle scuole dell'isola. Questi eventi segnano il debutto pubblico di un'iniziativa che coinvolge istituzioni scolastiche e enti locali, con lo scopo di promuovere l'uso dell'IA nel sistema educativo siciliano.
Due appuntamenti segnano il debutto pubblico di IA Sicilia, la prima rete regionale dedicata all'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche siciliane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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