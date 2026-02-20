L' intelligenza artificiale in corsia la rivoluzione digitale che sta riscrivendo il futuro della sanità a Catania

A Catania, l’intelligenza artificiale entra nelle corsie degli ospedali, spinta dall’esigenza di migliorare le diagnosi e i trattamenti. La causa principale è la crescita delle tecnologie digitali, che consentono di analizzare grandi quantità di dati clinici in pochi secondi. Medici e pazienti assistono a cambiamenti concreti, come l’uso di sistemi automatizzati per individuare tumori precocemente. Questa innovazione sta già modificando le pratiche quotidiane, portando a una medicina più precisa e veloce. La rivoluzione digitale avanza nel settore sanitario locale.

Le eccellenze mediche etnee integrano software di ultima generazione per trasformare l’approccio al malato e la rapidità degli interventi. L’obiettivo è trasformare i flussi di dati in diagnosi lampo, riducendo gli errori e liberando tempo prezioso per il contatto umano. Ma l'esperto avverte: "La scelta dello specialista non è sostituibile" L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la sanità migliorando la diagnostica, personalizzando i trattamenti con la medicina di precisione, supportando e rendendo il metodo clinico più adeguato. Inoltre, Ai sta pianificando anche un più adeguato approccio alle cure oncologiche e sta accelerando la ricerca farmaceutica.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

