L’Italia si inserisce nel dibattito globale sull’intelligenza artificiale sostenendo che questa tecnologia possa e debba essere sviluppata in modo sovrano. Nonostante il predominio di aziende statunitensi e cinesi nel settore, il paese afferma di possedere risorse e strategie proprie per contribuire all’evoluzione dell’AI. La discussione riguarda principalmente le modalità di sviluppo e controllo delle soluzioni tecnologiche, con un focus sulla sovranità nazionale in ambito digitale.

Lo strapotere tecnologico di Cina e Stati Uniti non deve trarre in inganno, l’Italia può e deve giocare la sua partita nel campo dell’AI. E il primo passo è un’infrastruttura sovrana, libera e sicura. Il dibattito presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani organizzato da Licia Ronzulli in collaborazione con Engineering Anche l’Intelligenza Artificiale può essere sovrana. Anzi, deve. E l’Italia ha le sue carte da giocare, nonostante il mercato sia dominato dai colossi statunitensi e cinesi. In un mondo che corre alla velocità della luce, il Paese non può fare a meno di una propria infrastruttura AI che lo mette al passo coi tempi e in grado di competere con il resto del pianeta.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sovrana è meglio. La via italiana all’Intelligenza Artificiale

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