La tensione cresce a Napoli, dove Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli, è stato attaccato con insulti omofobi e antisemiti. La segretaria del PD, Elly Schlein, invece, ha ricevuto minacce e parole offensive legate alla sua identità. Un’ondata di odio che preoccupa e che mette in luce quanto ancora ci sia da fare contro la discriminazione.

"> Attacco Antisemita e Omofobo: Minacce alla Segretaria del PD Un preoccupante episodio di intolleranza ha colpito Napoli, coinvolgendo Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli, e la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Quello che sembrava un attacco personale si è ora amplificato, minacciando l’incolumità della famiglia di Sannino e sfociando in un incidente di particolare gravità. Un’escalation di Minacce. Da giugno, Sannino ha presentato la sesta denuncia alle forze dell’ordine in seguito a continui e angoscianti contatti, comprensivi di telefonate e messaggi da un numero che termina con le cifre ‘0451’. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Odio crescente: Sannino attaccato, Schlein vittima di insulti omofobi e antisemiti.

Borja Iglesias è stato oggetto di insulti omofobi durante una partita, suscitando reazioni di solidarietà tra tifosi e giocatori del Celta Vigo, che si sono dipinti le unghie di celeste.

Il Comune di San Lazzaro ha presentato una denuncia per adesivi omofobi e razzisti trovati nel Parco della Resistenza e presso l’Arci, denunciando il rischio di istigazione all’odio.

