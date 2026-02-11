Odio crescente | Sannino attaccato Schlein vittima di insulti omofobi e antisemiti

Da napolipiu.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione cresce a Napoli, dove Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli, è stato attaccato con insulti omofobi e antisemiti. La segretaria del PD, Elly Schlein, invece, ha ricevuto minacce e parole offensive legate alla sua identità. Un’ondata di odio che preoccupa e che mette in luce quanto ancora ci sia da fare contro la discriminazione.

"> Attacco Antisemita e Omofobo: Minacce alla Segretaria del PD Un preoccupante episodio di intolleranza ha colpito Napoli, coinvolgendo Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli, e la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Quello che sembrava un attacco personale si è ora amplificato, minacciando l’incolumità della famiglia di Sannino e sfociando in un incidente di particolare gravità. Un’escalation di Minacce. Da giugno, Sannino ha presentato la sesta denuncia alle forze dell’ordine in seguito a continui e angoscianti contatti, comprensivi di telefonate e messaggi da un numero che termina con le cifre ‘0451’. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

odio crescente sannino attaccato schlein vittima di insulti omofobi e antisemiti

© Napolipiu.com - Odio crescente: Sannino attaccato, Schlein vittima di insulti omofobi e antisemiti.

Approfondimenti su Sannino Schlein

Borja Iglesias vittima di insulti omofobi: tifosi e giocatori del Celta Vigo si dipingono le unghie di celeste in segno di solidarietà

Borja Iglesias è stato oggetto di insulti omofobi durante una partita, suscitando reazioni di solidarietà tra tifosi e giocatori del Celta Vigo, che si sono dipinti le unghie di celeste.

Adesivi omofobi e razzisti, il Comune di San Lazzaro sporge denuncia per istigazione all’odio

Il Comune di San Lazzaro ha presentato una denuncia per adesivi omofobi e razzisti trovati nel Parco della Resistenza e presso l’Arci, denunciando il rischio di istigazione all’odio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sannino Schlein

odio crescente sannino attaccatoOdio crescente: Sannino attaccato, Schlein vittima di insulti omofobi e antisemiti.Da giugno, Sannino ha presentato la sesta denuncia alle forze dell’ordine in seguito a continui e angoscianti contatti, comprensivi di telefonate e messaggi da un numero che termina con le cifre ‘0451 ... napolipiu.com

Sannino: Da quando sono stato in Israele ricevuto minacce continue. Con offese indicibili anche per Elly SchleinAntonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli, scrive sui social di essere diventato il bersaglio di pesanti insulti omofobi. Spiega di aver presentato la sesta denuncia alle forze dell'ordi ... napolitoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.