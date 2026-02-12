Instagram al processo | Meta ammette rischi per i giovani ma nega dipendenza Focus su filtri e engagement

Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, è stato chiamato in tribunale a Los Angeles in un processo che coinvolge anche altri giganti dei social media come YouTube, TikTok e Snap. Mosseri ha riconosciuto che la piattaforma può rappresentare un rischio per i giovani, ma ha negato che ci sia una dipendenza clinica. La causa sostiene che queste aziende abbiano progettato funzionalità che danneggiano la salute mentale degli utenti più giovani. La testimonianza si inserisce in un quadro di polemiche più ampio sulla responsabilità delle big tech.

Instagram sotto accusa: il capo di Meta ammette i rischi, ma nega la dipendenza clinica. Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, ha testimoniato ieri a Los Angeles in un processo che accusa Meta, YouTube, TikTok e Snap di aver deliberatamente progettato funzionalità dannose per la salute mentale dei giovani. Al centro del caso, la storia di Kaley G.M., una ventenne che sostiene di aver subito gravi conseguenze psicologiche a causa dell'esposizione precoce alle piattaforme digitali, sollevando un dibattito sulla linea sottile tra "uso problematico" e "dipendenza clinica" dai social media.

A Los Angeles inizia un processo che potrebbe cambiare il modo in cui i social network vengono regolamentati.

I giudici di Los Angeles hanno aperto un procedimento contro Meta e Google.

