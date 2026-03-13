Instagram testa link cliccabili nelle didascalie | funziona solo per abbonati Meta Verified

Instagram sta sperimentando la possibilità di inserire link cliccabili direttamente nelle didascalie delle immagini, ma questa funzione è disponibile solo per gli utenti con abbonamento Meta Verified. La piattaforma ha deciso di superare la limitazione storica che impediva di mettere collegamenti nelle didascalie, costringendo finora utenti e creator a usare esclusivamente il bio per i link. La novità riguarda quindi solo una categoria di utenti verificati.

Instagram rompe finalmente uno dei tabù storici della piattaforma: la regola del "link in bio". Da anni, gli utenti potevano inserire collegamenti ipertestuali solo nella biografia del profilo, costringendo creator e professionisti a utilizzare strumenti esterni come Linktree. Ora, però, la società di Mark Zuckerberg ha avviato una fase di test per consentire link cliccabili direttamente nelle didascalie dei post. La novità, al momento, è riservata esclusivamente agli abbonati a Meta Verified, con un limite massimo di 10 link attivi al mese. L'informazione è stata resa pubblica dalla blogger Andrea Valeria, che ha condiviso uno screenshot mostrando un collegamento a Substack funzionante sotto uno dei suoi post.