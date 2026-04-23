Da questa mattina, 23 aprile, numerosi utenti di tutto il mondo segnalano problemi con Instagram, in particolare con le Storie, che non vengono più visualizzate o aggiornate correttamente. Il disservizio si verifica su scala globale, coinvolgendo molte persone che utilizzano quotidianamente questa funzione di Instagram, parte della piattaforma di proprietà di Meta. Al momento, non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulle cause del guasto.

Le Storie di Instagram non funzionano. Dalla mattinata di oggi, 23 aprile, un disservizio su larga scala sta colpendo la piattaforma di Meta, impedendo il corretto funzionamento di una delle sue funzioni principali. Il problema non è circoscritto all’Italia, ma sta coinvolgendo gli utenti a livello globale. I problemi si manifestano in tre forme principali, stando alle segnalazioni raccolte in rete: Impossibilità di pubblicazione: molti utenti non riescono a caricare nuove Storie, con il processo di upload che si blocca o restituisce messaggi di errore.. Impossibilità di visualizzazione: una vasta fetta di pubblico segnala di non riuscire a guardare i contenuti caricati dai profili seguiti, trovandosi di fronte a schermate bloccate o caricamenti a vuoto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Instagram down: “Non funzionano più le Storie”, centinaia di segnalazioni dagli utenti di tutto il mondo

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