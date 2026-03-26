YouTube impone CAPTCHA | boom di segnalazioni dagli utenti

Negli ultimi tempi, molti utenti hanno segnalato sui forum e sui social un aumento delle richieste di CAPTCHA durante l’utilizzo di YouTube. Le notifiche vengono visualizzate sia mentre si naviga sul sito che durante la riproduzione dei video, creando disagio tra chi utilizza regolarmente la piattaforma. Le segnalazioni si sono moltiplicate nelle ultime ore, attirando l’attenzione di chi monitora i problemi tecnici del servizio.

Nelle ultime ore, numerosi utenti hanno segnalato su Reddit e sui forum di supporto un problema che sta diventando fastidioso: YouTube richiede CAPTCHA obbligatori sia durante la navigazione sul sito sia per la riproduzione dei video incorporati. Le segnalazioni, rilanciate anche da 9to5Google, indicano che la richiesta di verifica compare senza logica apparente, creando frustrazione tra gli utenti. Il blocco interessa chi utilizza VPN, chi ha attivo un adblocker, ma anche utenti che non modificano affatto il browser. Alcuni test confermano che l’anomalia riguarda solo determinati cluster di utenti o specifiche aree geografiche, suggerendo che Google stia sperimentando nuove barriere anti-bot. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - YouTube impone CAPTCHA: boom di segnalazioni dagli utenti Articoli correlati Youtube bug impedisce agli utenti di chiudere gli annunciUn nuovo inconveniente interessa gli utenti di YouTube sui dispositivi mobili: durante la visione in modalità a schermo intero, gli annunci non... Leggi anche: X down mercoledì 18 marzo, segnalazioni su sito e app irraggiungibili per migliaia di utenti