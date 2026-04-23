Insta360 ha annunciato un aggiornamento software per i modelli Flow 2 e Flow 2 Pro, due gimbal utilizzati per la stabilizzazione e il movimento delle videocamere. La novità principale riguarda l’introduzione di funzioni che consentono di controllare gli obiettivi secondari anche su dispositivi Android e iPhone. L’aggiornamento permette di gestire le impostazioni direttamente dal proprio smartphone o smartwatch.

? Cosa sapere Insta360 rilascia aggiornamento software per i gimbal Flow 2 e Flow 2 Pro.. Nuove funzioni permettono il controllo degli obiettivi secondari su dispositivi Android e iPhone.. L’aggiornamento software rilasciato da Insta360 per i gimbal della serie Flow 2 e Flow 2 Pro abbatte finalmente le barriere tecniche che limitavano l’uso dei sensori avanzati sui dispositivi Android, offrendo nuove funzionalità di gestione video anche per gli utenti iPhone. utilizza uno smartphone Android di fascia alta, la frustrazione di possedere un hardware fotografico eccellente ma di trovarsi vincolato all’utilizzo del solo obiettivo principale è un problema noto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Insta360 Flow 2: rivoluzione video con nuovi obiettivi e Apple Watch

Insta360 Flow 2 Pro Review – Is It REALLY Worth It

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