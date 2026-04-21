La International Trade Commission degli Stati Uniti ha deciso a favore di Apple nel contenzioso legato ai brevetti sulla tecnologia di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. Di conseguenza, gli smartwatch della società possono essere venduti liberamente negli Stati Uniti senza restrizioni legate a questa disputa. La sentenza riguarda specificamente i brevetti coinvolti nel prodotto e permette a Apple di continuare a commercializzare i propri dispositivi senza ulteriori limitazioni legate a questa causa legale.

La International Trade Commission degli Stati Uniti ha sancito la vittoria di Apple nel contenzioso relativo alla tecnologia per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, permettendo la libera vendita dei propri smartwatch sul mercato americano. La decisione della commissione conferma che l’ultima versione hardware sviluppata da Cupertino non viola i brevetti di Masimo, chiudendo una controversia che ha influenzato la disponibilità dei dispositivi negli USA. Il caso ha avuto un punto di svolta decisivo lo scorso fine settimana, quando l’intera commissione ha convalidato la sentenza preliminare emessa a marzo. Secondo quanto stabilito dai giudici, l’aggiornamento tecnologico introdotto da Apple risolve le criticità sollevate dalla società di Irvine, che era stata acquisita da Danaher Corporation nel mese di febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple vince la sfida sui brevetti: Apple Watch torna libero negli USA

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