Inseguimento nella notte si schiantano contro lo spartitraffico | al volante un uomo che non poteva guidare

Durante la notte, un inseguimento tra un'auto e le forze dell'ordine si è concluso con lo schianto contro uno spartitraffico. L'uomo alla guida era al volante di un veicolo che, secondo i rilievi, non poteva essere condotto. La vettura stava viaggiando a velocità sostenuta in un centro abitato quando, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, ha accelerato ulteriormente.

Stavano viaggiando ad alta velocità in un centro abitato. Vedendo una pattuglia dei carabinieri, l'automobilista ha accelerato ancora di più. Ne è nato un inseguimento finito con lo schianto dell'auto dei fuggitivi contro uno spartitaffico e la successiva fuga a piedi, durata però pochissimo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Inseguimento tra San Giovanni e Barra: scappano con auto rubata e si schiantano contro un muroL’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio degli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra. Fuggono all’alt e si schiantano contro una casa dopo il folle inseguimento: 25enne gravissimoPesaro, 11 aprile 2026 – Fuga all’alt dei carabinieri e schianto contro un’abitazione: un ragazzo di 25 anni è in pericolo di vita. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inseguimento nella notte a Verona: arrestato un uomo dopo fuga dalla polizia ad alta velocità; Vede gli agenti e scappa con l'auto: inseguimento nella notte a San Massimo, 38enne arrestato; Inseguimento nella notte, si schiantano contro lo spartitraffico: al volante un uomo che non poteva guidare; Fuga pericolosa: trentottenne arrestato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento nella notte. Non si ferma all’alt dei carabinieri, scatta l’inseguimento in piena notteInseguimento nella notte a San Bonifacio dopo che un 38enne non si era fermato all'alt dei carabinieri: raggiunto e arrestato. veronaoggi.it Folle inseguimento nella notte per mezza città: preso 38enneFuga e inseguimento a tutta velocità nella notte per mezza Verona: raggiunto e arrestato 38enne senza patente. veronaoggi.it Scene da film west con inseguimento a Parabiago #parabiago - facebook.com facebook Inseguimento da film a New York: un poliziotto lancia il suo "Fermati!" e rincorre un ladro a cavallo, tra le strade trafficate di Manhattan. Le spettacolari immagini catturate dalla bodycam dell’agente. #ANSA x.com