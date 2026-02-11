Questa notte, a Napoli, un inseguimento tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra si è concluso con un incidente. Un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di scappare a bordo di un’auto rubata. Durante la fuga, ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. La Polizia di Stato lo ha subito fermato e arrestato, trovandogli addosso chiavi alterate e strumenti da scasso.

L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio degli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra. I poliziotti, mentre percorrevano corso Bruno Buozzi, hanno notato due uomini a bordo di un’auto sospetta. Alla vista della volante, il conducente ha accelerato bruscamente ignorando l’alt, dando il via a un inseguimento per le strade di Napoli Est. La fuga si è protratta per diversi minuti, con manovre pericolose che hanno messo a rischio automobilisti e pedoni. La corsa è terminata in via Serino, imboccata contromano, dove il veicolo si è schiantato contro un muro. Dopo l’impatto, i due occupanti hanno tentato di fuggire a piedi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Inseguimento tra San Giovanni e Barra: scappano con auto rubata e si schiantano contro un muro

Approfondimenti su San Giovanni Barra

Nella serata di venerdì 12 dicembre, in via San Severo a Foggia, una Fiat 500 rubata è stata utilizzata per una fuga che si è conclusa con un incidente, schiantandosi contro due auto parcheggiate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Giovanni Barra

Argomenti discussi: Nel conflitto a fuoco durante l'inseguimento tra banditi e militari dell'Arma, un colpo esploso dai primi, ha raggiunto un'auto dei carabinieri di una stazione del Brindisino raggiungendo l'abitacolo, non ci sono feriti; Furto in Valdarno e fuga sull’A1: ladro ferito in sparatoria dopo aver speronato l'auto della Polizia. Complici in fuga; Spari dopo l’inseguimento in autostrada in Toscana: ferito un bandito mentre scappa fra i campi; Sci nordico a San Giovanni in Fiore: via al Criterium Interappenninico.

San Marino. SP Tre Penne, la coppia Pieri-Badalassi regala la vittoria al Tre Penne sul San Giovanni - facebook.com facebook