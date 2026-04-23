Insegnare passione non un adempimento formale l’insegnante deve coinvolgere e non si limita a trasmettere Il suo profilo nelle nuove Indicazioni per i Licei

Le nuove Indicazioni nazionali per i licei, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, non prevedono istruzioni specifiche riguardo al carattere personale degli insegnanti. La bozza del documento si concentra sulla trasmissione di contenuti e sull’impegno nel coinvolgimento degli studenti, senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche individuali degli adulti che lavorano in classe. Non ci sono indicazioni che obblighino a un certo modo di essere o di agire da parte degli insegnanti.

Nel testo della bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, non compaiono formule esplicite o prescrizioni dirette sul piano personale degli insegnanti. Non si parla, in termini normativi, di “passione” o “amore per il lavoro”. Eppure, tra le righe del documento, emerge con chiarezza un modello di docente che presuppone un forte coinvolgimento culturale e professionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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